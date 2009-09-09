Чем жил Минск 9 сентября

«Столичные подробности» готовы рассказать о том, что происходило сегодня рядом с вами, но возможно осталось незамеченным.

ПРОЕЗД ПЕРЕКРЕСТКА С ТЕЛЕСНЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ

НА МИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРАФОН - ПЕШКОМ

В день города в эпицентр праздничных гуляний будет удобнее дойти, чем доехать.

С 10.30 до 16.00 будет закрыт участок улицы Ленина от проспекта Независимости до проспекта Победителей. Сам же проспект станет пешеходной зоной на участке от Ленина до Радужной. Также стоит исключить из маршрута проспект Машерова от Даумана до Победителей.

ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ: НА ПРАЗДНИЧНОЙ КАРТЕ НЕТ БЕЛЫХ ПЯТЕН

Посетить файер-шоу, пленэр или концерт духового оркестра – без путеводителя не обойтись.

Фрунзенский район

Во Фрунзенском районе массовые гуляния пройдут сразу в 12 точках и целых два дня.

На площадке у фонтана по Притыцкого задаваться вопросом «Куда уходит детство?» не придется. На День города здесь готовят развлечения для самых маленьких минчан. Игровые шоу, театрализованные концерты, конкурс караоке – насыщенная программа не заставит скучать.

На дегустацию музыкальных хитов пригласит Парк 60-летия Октября. Гурманов шлягеров военных лет ждет концертная программа духового оркестра УВД Мингорисполкома. Здесь же сюрприз ждет тех, кто любит вкусно поесть. За праздничный стол пригласят на блюда белорусской кухни.

Партизанский район

В Партизанском районе праздничным эпицентром по традиции станет парк Горького. Здесь неравнодушных к музыке посетителей соберет концерт вокально-инструментальных ансамблей. Любителей активного отдыха ждут спортивные состязания.

Зеленая зона около музея Заира Азгура станет арт-площадкой. В мастерской под открытым небом на суд зрителей начинающие художники представят урбанистические пейзажи. Пленэр пройдет под символичным названием «Я рисую Минск».

А вечером у районного центра творчества детей и молодежи удивлять минчан будут настоящей огненной феерией. Фаер-шоу соберет профессиональных укротителей горячей стихии. Огненные волны, веера и кометы разнообразят элементы лазерного перфоманса.

Первомайский район

Отметить праздник под стук колес предложит детская железная дорога. В день города пассажиров ждет насыщенная развлекательная программа, поздравления сотрудников и маршрут комфорт-класса.

Центральный район

Финиширует праздничная эстафета в самом сердце белорусской столицы. В 22.00 у стелы «Минск – город-герой» небо над столицей украсят залпы салюта. Шоу фейерверков от мастеров пиротехники продлится 20 минут.

Праздничная волна захлестнет абсолютно все районы города. Анонс насыщенной программы – в наших следующих выпусках.

35 ЛЕТ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ

Директор одной из самых крупных строительных организаций – Иван Болеславович Янчарский - перед сдачей объекта лично проверяет каждый дом. Возможно, поэтому он получил титул «Минчанин года» и стал героем нашей новой одноименной рубрики.

Этого человека редко застанешь на рабочем месте. Вот и сегодня Иван Янчарский начал утро с осмотра высоток, но не с высоты. Только на улице Гурского в стадии строительства 9 домов. Всего их в столице - 50. Дома растут как на дрожжах. А это значит, еще больше минчан обретет крышу над головой. Иван Болеславович уже не представляет свою жизнь без стройки.



- Начинал с мастера. Прошел, в общем-то, все ступени. Не работая до этого на низших должностях руководить практически невозможно, - рассказывает он.

Ни дня без квадратного метра - его девиз по жизни. Минчанин года превращает Минск в большую строительную площадку. Уже более миллиона жителей стали жильцами домов «Мапида».

С песней по жизни - она и строить и жить помогает. Любитель старинных романсов новостью о номинации «Минчанин года» был приятно удивлен.

Сегодня нет ни одного района в Минске, где не стояла бы высотка «Мапида». Иван Янчарский уверен, что его дома строятся на века. Но стремиться всегда есть к чему.

- Стремиться, я думаю, человек должен, пока он жив. Всегда есть какие-то цели, какие-то желания, какие-то задачи, которые он ставит. Состоялся ли я как личность? В какой-то мере, наверное, да! – говорит Иван Янчарский, генеральный директор открытого акционерного общества «Мапид».

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ КРУГЛЫЙ ГОД

Минчанам подарят рецепты семейного счастья. Как найти и не потерять настоящую любовь, спрогнозировать погоду в доме, облегчить путь к сердцу мужчины, и узнать, чего же всё-таки хочет женщина – эти и другие секреты раскроют на уроках духовности всем желающим.



Просветительский марафон «Семья – единение и любовь» продлится в столице 16 дней. В программе – свадебные обряды, праздник духовной музыки, лекции и круглые столы со священниками, врачами, педагогами и артистами.

АЛЕКСАНДР СОЛОДУХА ЖЕНИЛСЯ

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ СТОЛИЦЫ

В 1890 году спектаклем «На злобу дня» был открыт первый театральный сезон городского театра в новом здании в Александровском сквере.

5 лет назад в главном корпусе Педуниверситета запущен маятник Фуко.

Год спустя - в честь Дня города - возле кинотеатра «Октябрь» установлено бронзовое изваяние «Почтальон».

Это уже история, а чем запомнился этот день сегодняшним минчанам, в нашем традиционном опросе.