Новости Беларуси. В преддверии новогодних праздников Минторг берет цены под контроль. Магазинам, несмотря на грядущий ажиотаж, придется воздержаться от хитростей и уловок в духе «желтых ценников» и мнимых скидок. За обман потребителя предусмотрена даже административная ответственность.

Каждый год в декабре объемы продаж вырастают на 25%, а в предпраздничные дни и вовсе в несколько раз. В таких условиях у многих продавцов появляется соблазн на большой спрос ответить повышенной стоимостью. Правда, необоснованного роста цен новогодних деликатесов не ожидается — Министерство торговли намерено усилить контроль за ценами.

Юлия Матяш, СТВ:

Приближение праздников первыми чувствуют магазины, ведь с каждым новым днем декабря очереди становятся все длиннее, а покупательский интерес больше. А вот что в период торгового бума не набирает обороты — так это цены. Продавцы предпочитают их заморозить.

Сергей Андрейчиков, начальник отдела торговой сети:

Наши люди приобретут все, что им нужно по тем ценам, которые существовали в последние месяцы. Никакого всплеска не ожидается. Мы, естественно, можем быть привязаны к курсу, но курс сейчас держится на уровне, стабилен, поэтому никаких предпосылок я не вижу.

Мандарины, шампанское, салат оливье, красная икра — эти уже традиционные новогодние угощения не сократят семейного бюджета. Самые популярные продукты наоборот, многие предпочитают продать по акционной цене — витрины уже украсили желтые ценники.

Ирина Наркевич, заместитель министра торговли Республики Беларусь:

Сегодня это уже рынок диктует, рынок сам регулирует цены и снижается именно по ценовому фактору. Поэтому мы обращаемся к ним: в эти дни, в эти стимулирующие мероприятия обмана потребителя быть не должно.

На рынке, например, даже без усиленного контроля рыночные законы соблюдаются: ведь большая цена — это меньше покупателей, а это, в свою очередь, меньшие доходы. Да и конкуренция сейчас велика.

Продавцы ожидают, что самым популярным блюдом на праздничном столе станут бананы, ведь будущий год пройдет под знаком обезьяны. Хотя сейчас ажиотажа на этот продукт нет — в топе предпочтений, как ни странно, экзотический фрукт фейхоа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.