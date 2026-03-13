В преддверии Дня Конституции Беларуси в Витебске прошла открытая дискуссионная площадка

Конституция Беларуси – фундамент построения народного государства и основа социально-политической стабильности и единства белорусов. Сегодня Основной закон полностью соответствует вызовам времени – в нем заложена база для укрепления демократии и традиционных ценностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебской областной библиотеке имени Ленина прошла дискуссия о Конституции с участием официальных лиц, экспертов и представителей молодежи. Участники вспомнили, что четыре года назад белорусский народ сделал выбор в пользу эволюционных преобразований политической системы – тогда в Основной закон внесли изменения, сохранившие приоритетные принципы развития государства и общества.

Валерий Коваль, старший преподаватель кафедры Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой: Для молодежи современная Конституция важна, потому что в первую очередь она закрепляет их права и гарантии. У нас появились в обновленной Конституции отдельные статьи для молодежи. Это 32-я сатья, которая гарантирует их права и развитие.

Елена Нефедова, председатель Витебского областного объединения профсоюзов, депутат областного Совета депутатов:

Очень важно, чтобы сегодня у молодежи нашей было понятие нашей государственности. Это наш Основной закон, мы все вместе на референдуме вносили его изменения, которые касаются многих социальных позиций. Это и общественно полезный труд, и традиционные семейные ценности.

В рамках встречи студенты и школьники приняли участие в интеллектуальном квизе, проверив свои знания об истории и значении Основного закона. В преддверии Дня Конституции подобные тематические встречи и мероприятия проходят по всей стране.