В преддверии 8-го марта в минской городской Ратуше вручили ордена матери

Столь высокую награду на этот раз получили шесть женщин, которые родили и воспитывают пять и более детей.Забота о многодетных семьях по-прежнему – одна из приоритетных задач государства. В последнее время в столице увеличилась, как рождаемость, так и количество многодетных семей. Сейчас их почти пять тысяч. Всего же орденом матери награждены 313 минчанок. Отметим, с 1995 года, когда в Беларуси указом Президента был учрежден этот высокий знак материнской доблести, ордена матери удостоены 5876 женщин.