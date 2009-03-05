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Госавтоинспекция столицы в преддверии 8-го марта провела праздничную акцию

05 марта 2009 14:50
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Из метода "кнута и пряника", то есть "жезла и пряника", стражи дорог выбрали пряник. И потому во всех районах города женщин-водителей останавливали добрые стражи дорог.Милых дам поздравляли с весенним праздником, осыпали комплиментами, дарили подарки. На "зеленой волне" провести этот день посчастливилось не только ехавшим в легковужках, но и дамам – водителям троллейбусов. Не избалованные таким вниманием, представительницы прекрасного пола смущались, удивлялись, радовались и старались не перепутать педали газа и тормоза.
# общество

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