Госавтоинспекция столицы в преддверии 8-го марта провела праздничную акцию

Из метода "кнута и пряника", то есть "жезла и пряника", стражи дорог выбрали пряник. И потому во всех районах города женщин-водителей останавливали добрые стражи дорог.Милых дам поздравляли с весенним праздником, осыпали комплиментами, дарили подарки. На "зеленой волне" провести этот день посчастливилось не только ехавшим в легковужках, но и дамам – водителям троллейбусов. Не избалованные таким вниманием, представительницы прекрасного пола смущались, удивлялись, радовались и старались не перепутать педали газа и тормоза.