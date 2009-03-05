Минчане стали реже жаловаться на работу городских служб

По цифрам, озвученным сегодня в Мингорисполкоме, наблюдается снижение числа обращений граждан, в том числе и повторно.

Тем не менее, по-прежнему, проблемными остаются вопросы строительства, землепользования, жилищной политики и ЖКХ. За год именно в этих сферах прозвучало наибольшее число вопросов от населения. Всем службам поручено выстроить специальную систему контроля за обращениями.

То, что от качества работы с гражданами, их информированности и скорости решения вопросов, напрямую зависит и количество жалоб - обсуждали сегодня в Мингорисполкоме. К сожалению, хорошие идеи, подкреплённые Указами Президента, иногда упираются в чиновничью волокиту или же вовсе в нежелание разбираться. Вопиющий случай озвучен сегодня самим Главой города. Обратилась семья, которая при заселении обнаружила нехватку пяти квадратных метров жилья, а деньги платились за полный метраж. Почему квартира уменьшилась не смогли объяснить ни в одной инстанции.

Тем не менее, общее количество устных и письменных обращений граждан сократилось, в том числе и повторных. Но, по-прежнему, основными проблемными местами остаются сферы строительства, землепользования, жилищной политики. Почти четвертая часть обращений приходится на жилищно-коммунальное хозяйство города.

Всем столичным службам дан сегодня ряд конкретных поручений. В частности, выстроить систему контроля и оперативного реагирования на возникающие у людей вопросы. Досконально будут изучены и книги замечаний и предложения. Ориентир в работе с населением – на опережение, для этого регулярными станут встречи с минчанами. Здесь, как и в медицине, болезнь легче предупредить, чем заниматься потом её лечением.

