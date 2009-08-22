В поселке возле Саяно-Шушенской ГЭС запретили продажу алкоголя

В связи с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС власти запретили продажу крепких алкогольных напитков в поселке Черемушки, где живет большинство родственников погибших и пропавших без вести.

Алкоголь с содержанием более 15% спирта будет под запретом, пока продолжаются поисково-спасательные работы, передает РИА «Новости».

-Такая мера направлена на то, чтобы люди прекратили пить. Да, произошла трагедия, идут похороны, но неконтролируемое употребление спиртного нанесет еще больший вред, - сообщил представитель администрации Саяногорска, принявшей данное решение.

Ранее жители села на встрече с властями Хакасии жаловались на то, что спиртное употребляют спасатели, участвующие в ликвидации последствий аварии. Руководство спасательных работ не комментирует эти утверждения.

В субботу в поселке Черемушки и селе Тезая будут похоронены семь погибших. В воскресенье в Черемушках похоронят 24 человека, еще один погибший будет похоронен в Саяногорске.