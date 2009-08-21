События из жизни Минска и минчан 21 августа

«Столичные подробности» готовы рассказать о том, что происходило сегодня рядом с вами, но возможно осталось незамеченным.

ВОЗОБНОВИЛОСЬ ДВИЖЕНИЕ ТРАМВАЕВ

После реконструкции открыто движение по маршрутам к станции «Зеленый Луг». Напомним, трамваи на участке пути от улицы Волгоградской до Седых «сошли с рельсов» в начале мая и в августе начали ходить вновь, уже по «бархатному пути», как называют бесшумные рельсы. Всего обновились почти 5 километров путей и 12 остановок. Следующим объектом, где рельсы уложат по технологии звукоизоляции, станет микрорайон Серебрянка.

ПОБЕДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА БЛАГОУСТРОЙСТВА

350 пластиковых бутылок, десятки животных из пенопласта и мастерская в сказочном домике. Авторская композиция Анатолия Ждана, жителя дома № 30 по улице Седых, победила в городском конкурсе благоустройства. Главные дворовые достопримечательности – леопарды на деревьях, белки с грибами и даже самодельный фонтан, созданы руками одного человека. Примечательно, что на материалы тратиться не пришлось. Обычный мусор фантазия мастера превратила в шедевры дворового искусства.

НОВЫЕ ФОНАРИ В ПАРКЕ ЯНКИ КУПАЛЫ

Сегодня в парке установили светильники в стиле ретро. 14 фонарей в стиле XIX века расположились вдоль велосипедной дорожки. Поверх чёрных четырёхметровых столбов наденут плафоны. 80 металлических фонарей украсят парк в течение двух недель. Атмосферу Купаловской эпохи будут поддерживать новые скамейки. Классический ансамбль дополнят необычные стулья.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ПРИНАРЯДИЛАСЬ К ПРАЗДНИКУ

Две огромные открытки выросли перед библиотекой. На праздничных декорациях виды Троицкого предместья. До главного праздника столицы ещё три недели, но дизайнеры уже одели город в пёстрый наряд. Флаги в цветовой гамме герба города невольно привлекают внимание минчан.

МОРЕ ЦВЕТОВ В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ

Пусенс, мамба, клио. Обычные георгины становятся экзотикой. Море цветов раскинулось на тысячу квадратных метров. В столицу георгины в основной массе прибыли из Германии и Лондона. Из 170 видов 15 выведены специалистами сада. Георгина – капризный цветок. Каждую осень его выкапывают, и каждую весну сажают снова. Но, не смотря на капризы, любовь белорусов к цветку не угасает. Любопытным и романтичным натурам стоит поторопиться. С первыми заморозками георгины отцветут.

ГАИ РАЗРИСОВАЛА ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ

Накануне нового учебного года надпись «Школа» появилась на всех участках дорог вблизи учебных заведений. Кроме того, перед пешеходными переходами появятся защитные конструкции, которые применят впервые. В большинстве случаев они помогут избежать наезд на пешехода. Первая экспериментальная модель появилась на улице Данилы Сердича. Сегодня сотрудники ГАИ проверяли наличие новых средств безопасности на дорогах. Заодно и опробовали новую защитную установку.

ДМИТРИЙ РЯБОВ РАССКАЗАЛ О ПОГОДЕ НА ВЫХОДНЫХ

Типичное белорусское лето в конце августа. На выходных погода наконец-то придёт в баланс с климатом. Можно ли будет возобновить пляжный сезон, узнаете посмотрев ВИДЕО программы.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ СТОЛИЦЫ

В 1951 году на стадионе «Динамо» начались Всесоюзные соревнования по лёгкой атлетике. Ровно 7 лет назад в Минске прошёл республиканский слёт владельцев автомобилей «Волга» ГАЗ-21, организованный молодёжным объединением Белорусской федерации автостарины «Баретро».

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