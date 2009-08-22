Мальчику-инвалиду не разрешили отдыхать на туристической базе

В конце августа брестчанин Михаил Пыжик собирался на отдых со своим 15–летним сыном Кириллом. Место выбирали сообща: чтобы недорого, недалеко и комфортно. По всем параметрам подошла база отдыха Белорусской железной дороги «Белое озеро» в 40 километрах южнее Бреста.

В ситуации разбирался корреспондент Советской Белоруссии.



Отдых там сулил «заряд бодрости, здоровья, незабываемые впечатления от общения с природой и богатством заповедных лесов Беларуси». Радости добавлял и тот факт, что 10–дневное пребывание семьи Пыжик на лоне природы оплачивали спонсоры–благотворители.



Начальник базы отдыха, с которым Пыжик связался в первую очередь, с готовностью согласился принять новых посетителей, подтвердил, что есть все условия для комфортного проживания. Дело оставалось за малым: забронировать места на подходящее число в туристическом центре Белорусской железной дороги «Дортур» в Бресте, выслать гарантийное письмо, подтверждающее своевременную оплату. Через неделю из «Дортура» пришел ответ, в котором недвусмысленно дали понять: Михаила с сыном на базе отдыха... не примут.



— Мой сын — инвалид–«колясочник». Я ни от кого этого не скрывал! — возмущается Михаил Пыжик. — Более того, именно с особенностей и начал разговор с начальником базы «Белое озеро», мол, есть ли возможность отдохнуть ребенку–инвалиду. Сразу оговаривалось, что с ним будет сопровождающий. То есть нужен номер с подселением. Меня заверили, что такая возможность есть. Даже номер сразу назвали: 19, на первом этаже, с удобным для «колясочника» входом... А в «Дортуре» стали волокитить: надо проверить, посмотреть, все ли так на самом деле. Потом предложили варианты проживания в двух соседних номерах. Я был согласен и на это. Но в итоге пришел отказ, мотивированный «отсутствием необходимой инфраструктуры и врачебного наблюдения».



— Мы действуем исключительно в рамках закона, — у директора «Дортура» в Бресте Юрия Ерошенко своя правда на этот счет. — Есть постановление Министерства здравоохранения от 20 марта 2008 года «Об утверждении перечня медицинских противопоказаний к оздоровлению». Там, в частности, пунктами 19.3 и 22 указаны болезни, которые требуют постороннего индивидуального ухода и сопровождения в период пребывания. За исключением семейных форм оздоровления и при наличии безбарьерной среды.



— Кирилл Пыжик собирался приехать с сопровождающим, одним из родителей, — пытаюсь спорить с Ерошенко.



— Сопровождающий есть, а безбарьерной среды нет, — парирует директор. — Это же надо, чтобы везде были пандусы... У нас вот, например, в столовой тогда нужно оборудовать такой спуск. А вы представьте, если вдруг «колясочник» где–нибудь перевернется, ну всякое ведь бывает... Он же потом нас по судам затаскает. Наверняка и постановление Минздрава не случайно появилось. В «Белом озере» есть свободные места. Отдыхающие нужны. И мы бы с радостью приняли семью Пыжик, но...







Для чистоты эксперимента корреспондент Советской Белоруссии позвонила в две туристические фирмы: «Бресттурист» и «МинскТурист». Интересовалась отдыхом с ребенком–«колясочником» в пределах Беларуси. Поскольку специализированных баз отдыха для инвалидов в Беларуси нет, обе фирмы порекомендовали как «одну из лучших» базу отдыха общего профиля... «Белое озеро» под Брестом.

В «МинскТуристе» пообещали еще и бесплатный трансфер (организованную доставку с вокзала непосредственно до базы). 12–дневное пребывание с 3–разовым питанием обойдется на двоих примерно 1 млн. 200 тысяч рублей. При этом в турфирме уточнили: никаких справок, санаторно–курортных карт не требуется. Только паспорта. «Это же просто база отдыха. Без лечебного сопровождения. Вам там обязательно понравится, если вы хотите просто отдохнуть, любите природу и чистый воздух».

