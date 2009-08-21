В Кобринском районе Брестской области 4,5 тысячи птиц пустили под нож

Произошло это после предписания экологов закрыть гусиную ферму. Сделали это из-за жалоб местных жителей на антисанитарию.

У жителей деревни Фруктовая настроение не радостное. Виной всему – соседство с гусиной фермой местной птицефабрики. В старые телятники пернатых заселили два года назад. Птицу закупили во Франции по цене 12 евро штука. А условия для содержания не создали.

В результате жизнь сельчан стала невыносимой. Тонны пуха во дворах, мухи и зловонье накалили терпение жителей до предела. Тем более что, ферма на берегу Мухавца – в водоохранной зоне.

Местные экологи предписали гусиное царство закрыть. Руководство птицефабрики это указание поняло в буквальном смысле. 4,5 тысячи пернатых в одночасье пустили под нож. Теперь ломают голову, куда продать мясо с затоваренных складов. Но это не единственная головная боль предприятия. Без дела стоит и новое оборудование, закупленное для разведения стада.

Невооруженным глазом видно. Что оборудование явно не для гусей засунуть в него несушку-гусыню практически невозможно. Разве, что впихнуть. Напрашивается, вопрос. Не то на родине оборудования – в Италии, гуси слишком маленькие, не то, кто-то чего не досчитал.

Похоже, более 150 тысяч евро, затраченных на оборудование, словно гусиный пух вылетели на воздух. Руководство птицефабрики в своих бедах винит фирму-изготовителя.



Как использовать новое оборудование и что делать с пернатыми дальше на птицефабрике не определились. Очевидно одно: гуси, на которых так рассчитывали птицеводы так и не стали для них птицей счастья.