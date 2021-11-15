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Детские площадки, парковка. В Молодечно начали прокладку инженерных сетей под новые многоэтажки

15 ноября 2021 13:44
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Новости Беларуси. В Минской области с начала 2021 года построили более 800 тысяч квадратных метров жилья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новыми кварталами прирастают все райцентры.  

Детские площадки, парковка. В Молодечно начали прокладку инженерных сетей под новые многоэтажки-1

Активно ведутся работы в микрорайоне Купаловский в Молодечно. Здесь появятся восемь новых многоэтажек общей площадью около 30 тысяч квадратных метров. В каждой новостройке – по 60 квартир. Все они предназначены для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Сейчас на участке прокладывают инженерные сети и транспортные коммуникации. Строительство домов начнется в январе. Завершить возведение жилого квартала планируют в 2023 году.  

Детские площадки, парковка. В Молодечно начали прокладку инженерных сетей под новые многоэтажки-4

Александр Мацуль, заместитель главного инженера УКС Молодечненского района:  
По проекту предусматривается организация дорожного движения, то есть перекресток, соединение с Янки Купалы будет светофорными объектами укомплектовано, плюс камеры видеонаблюдения, которые будут контролировать ситуацию на дороге. И предусматривается место подключения коннекторов для зарядки электромобилей.  

В будущем жилом комплексе установят детские игровые зоны, спортивную площадку. Оборудуют парковочные места для автомобилей. Параллельно в Молодечно идет строительство в четвертом микрорайоне, там появятся три девятиэтажки.  

# Государственная социальная политика # общество # Александр Мацуль # Фотофакт

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