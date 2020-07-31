«В подчинении порядка 780 человек». Он закончил вуз и через несколько лет стал главврачом в Воложине

Еще несколько лет назад Павел Гончар был студентом медицинского университета, а сегодня уже стоит у руля Воложинской районной центральной больницы. За эти годы прошел путь от интерна до главного врача.

Павел Гончар, главврач Воложинской центральной районной больницы:

В подчинении порядка 780 человек. Постоянно задумываешься, все ли правильно ты сделал, правильно ли ты направляешь свою команду. Опять же, если специалисты грамотные, они сами укажут, что здесь не совсем верное решение, здесь нужно иначе, по-другому. В определенной степени это, конечно, тяжело. Но, повторюсь, при наличии хорошей команды управление не тяготит, а больше нравится.