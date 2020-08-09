«В первые часы людей очень много». Более 33% минчан уже сделали свой выбор

Новости Беларуси. Беларусь голосует! Право решать, каким будет будущее страны, – почти у 7 миллионов избирателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На участки для голосования белорусы приходят с самого утра.

Более 33 % жителей столицы от общего числа, включённых в списки избирателей, уже сделали свой выбор. На участке № 41 в Октябрьском районе столицы работает наша съемочная группа.