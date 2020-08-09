«В первые часы людей очень много». Более 33% минчан уже сделали свой выбор
Новости Беларуси. Беларусь голосует! Право решать, каким будет будущее страны, – почти у 7 миллионов избирателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На участки для голосования белорусы приходят с самого утра.
Более 33 % жителей столицы от общего числа, включённых в списки избирателей, уже сделали свой выбор. На участке № 41 в Октябрьском районе столицы работает наша съемочная группа.
Юлия Стриго выходит на прямую связь со студией. Как проходят первые часы голосования в столице?
Юлия Стриго, корреспондент:
Мы находимся в 30-й школе. Здесь расположился участок № 41. Уже визуально заметно, что люди активно приходят выполнить свой гражданский долг. Всего в Октябрьском районе – 56 избирательных участков.
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В школе разместились сразу три избирательных участка – 41, 49 и 50. Такое решение позволяет разделить потоки голосующих. Напомним, чтобы получить бюллетень избирателям нужно обязательно иметь при себе паспорт. Предъявить можно военный билет, водительские права, студенческий. Подойдёт также служебное или пенсионное удостоверения.
Наталья Лазар, наблюдатель участковой избирательной комиссии №41:
Открытие прошло спокойно, все по правилам, все по нормам. Контингент приходит разный: и молодежь, и пенсионеры. В первые часы людей очень много.
Подробнее – в видеоматериале.