Ирина Лашук о том, как проходит экзитпол: «Никаких неприятных сюрпризов не произошло»

Специально для телеканала СТВ интервьюеры Центра социально-гуманитарных исследований БГЭУ проводят опрос на выходе с избирательных участков. Они охватили 150 мест для голосования по Минску и Минской области. Опрашивают каждого десятого избирателя и только после сделанного выбора.

Ирина Лашук, руководитель Центра социально-гуманитарных исследований БГЭУ, кандидат социологических наук:

Утром все прошло хорошо. Никаких неприятных сюрпризов не произошло, все наши интервьюеры на всех наших участках, предусмотренных нами, начали работать в 8 утра. Мы будем видеть, сколько человек опрошено, сколько человек за кого из пяти кандидатов проголосовали, в том числе количество мужчин и женщин. Поскольку в нашем исследовании предусмотрен вопрос, за кого проголосовали, и наш интервьюер отмечает пол респондента. Около 9 часов канал СТВ будет иметь возможность уже услышать итоговую цифру.