«В период холодов увеличивается количество пожаров». В Беларуси проводят акцию «За безопасность – вместе»

Новости Беларуси. Сегодня основные причины пожаров в столице – это неосторожное обращение с огнем, оставленная без присмотра плит и нарушение правил пользования электрооборудованием. Все усилия работников МЧС и других государственных организаций направлены на то, чтобы предотвратить трагедию. Так, 18 октября в республике стартовала акция «За безопасность – вместе». По всей стране пройдут мероприятия по предупреждению пожаров и гибели людей, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:

В осенне-зимний период, особенно в период холодов, увеличивается количество пожаров и происшествий, в том числе и с гибелью людей. Все республиканские органы и госуправление принимают участие в этой акции. Мы говорим о безопасности в целом, это не только просто пожарная безопасность, но и другие вопросы и актуальные моменты.

Особое внимание противопожарной защите домовладений и квартир одиноких пожилых граждан и инвалидов, семей, в которых дети находятся в социально опасном положении, и других групп повышенного социального риска.

Ольга Мельченко:

Речь идет не только про людей, но и про объекты, которые могут привлекать людей, которые ведут асоциальный образ жизни или могут быть опасными. Конечно, работники МЧС призывают людей обращать внимание на пожарное состояние у себя в квартирах. Стоит отметить, что заброшенные домовладения или просто заброшенные объекты являются потенциально опасным местом не только для детей, потому что чаще всего эти объекты их привлекают, но и для людей, которые ведут асоциальный образ жизни, потому что нередко, как показывает статистика, происшествия с участием таких людей происходят именно в подобного рода помещениях. В том числе на чердаках и в подвалах жилых домов. Нередко такие ситуации заканчиваются трагично.

К акции присоединились Министерства – внутренних дел, труда и социальной защиты, образования, информации, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения. Снова и снова спасатели напоминают: не оставляйте без присмотра включенные электроприборы и топящиеся печи, не курите в постели и не разрешайте детям самостоятельно пользоваться газовыми и электрическими приборами.