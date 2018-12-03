Новости Беларуси. Забота о работниках предприятий. Профсоюзы проверят организации на соблюдение температурного режима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое внимание уделят поддержанию комфортного климата в производственных помещениях и цехах, состоянию санитарно-бытовых комнат и обеспечению работников специальной одеждой и обувью.