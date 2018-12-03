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Профсоюзы проверят организации на соблюдение температурного режима

03 декабря 2018 08:25
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Новости Беларуси. Забота о работниках предприятий. Профсоюзы проверят организации на соблюдение температурного режима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Профсоюзы проверят организации на соблюдение температурного режима-1

Особое внимание уделят поддержанию комфортного климата в производственных помещениях и цехах, состоянию санитарно-бытовых комнат и обеспечению работников специальной одеждой и обувью.

Профсоюзы проверят организации на соблюдение температурного режима-4

Проверка проводится в рамках мониторинга выполнения законодательства об охране труда в холодное время года.

# Профсоюзы в Беларуси # общество # Фотофакт

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