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Первая «Школа молодого учёного» при БГУ. Чем уникально это образовательное мероприятие?

18 декабря 2023 10:26
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Дорогу молодым. На базе Белорусского государственного университета заработала первая «Школа молодого ученого». В одном месте собрались более 100 магистрантов, аспирантов и представителей науки из всех столичных вузов и не только.

Первая «Школа молодого учёного» при БГУ. Чем уникально это образовательное мероприятие?-1

Анастасия Киселевич, председатель Совета молодых ученых при Минстерстве образования:
В первую очередь получить экспертную поддержку своей научной деятельности, послушать ведущих специалистов в области научных исследований, в области ораторского мастерства, продвижения научных исследований в медиапространстве. Круг лекций, который представлен слушателям, достаточно широкий, поэтому интересное для себя могут найти как и студенты, так уже и состоявшиеся ученые.

Мероприятие организовано Советом молодых ученых при Министерстве образования при поддержке БГУ. Среди лекторов, которые делятся своими знаниями с инициативными ребятами, преподаватели Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, сотрудники фундаментальной библиотеки БГУ и многие другие. В будущем такое обучение будет проводиться 1-2 раза в год.

Подробности в видео.

# Высшее образование в Беларуси # общество

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