Внимание и забота каждому. Санаторий «Приозёрный» удостоен звания «Лидер года – 2023»
В Минске подвели итоги бизнес-премии «Лидер года». И в числе лучших санаторий «Приозерный». Эта здравница располагается на живописном берегу озера Нарочь. Отдохнуть и получить лечение сюда приезжают не только тысячи белорусов, но и гости из России, Азербайджана, прибалтийских государств.
«Внимание и забота каждому посетителю» – так звучит главный принцип санатория «Приозерный». Здесь проводят медицинские процедуры под любой запрос: криосауна, лазеротерапия, сухие углекислые ванны. В лечебных кабинетах специалисты работают только на современном оборудовании, которое регулярно обновляется. В программе отдыха обязательно СПА, тренажерный зал, бассейны, банный комплекс, поле для мини-гольфа и многое другое.
Кроме этого, «Приозерный» – единственный санаторий в стране, где имеется соляная градирня, своеобразный ингалятор под открытым небом. Расширение спектра услуг и повышение их качества позволяет здравнице оставаться лидером в своем направлении.
Сергей Нехвядович, директор санатория «Приозерный»:
Самое главное не показатели, а довольные гости, которые от нас уезжают и которые приедут к нам в следующем году, в будущие годы. У нас таких гостей в этом году будет порядка 20 тысяч. Мы считаем, что внесли значительный вклад в оздоровление как нашего населения, Республики Беларусь, так и в оздоровление иностранцев.
А на международной бизнес-премии лидер года санаторий «Приозерный» забрал главную награду в своей номинации. Это очередное подтверждение высокого уровня работы здравницы.
Поздравляем вас, благодарим за труд и за качественный отдых для белорусов.
«Лидер года» – уже традиционная бизнеc-премия, которую в восьмой раз вручают лучшим участникам отечественного делового сообщества. В этом году заветную награду получили порядка 36 компаний со всей страны. Это предприятия машиностроения, пищевой и легкой промышленности, рестораны, отели, санатории и не только.
Наталья Артеага Эрнандес, организатор международной бизнес-премии «Лидер года – 2023»:
Мы отмечаем достижения компании, не просто какой-то продукт, а работу компании в целом. Это и рекламная поддержка, и возможность расширения потенциальных покупателей, партнеров, возможность выхода на новые рынки сбыта. Потому что сегодня мы приглашаем на наше мероприятие ряд послов дружественных стран, чтобы они увидели, кем мы гордимся.
Достижения номинированных на премию компаний оценивали представители экспертного совета. Специалисты побывали на каждом предприятии, ознакомились с организацией работы, продукцией, услугами. И знак «Лидер года» получили только те компании, которые смогли доказать свой высокий имидж.
*На правах рекламы.