Внимание и забота каждому. Санаторий «Приозёрный» удостоен звания «Лидер года – 2023»

В Минске подвели итоги бизнес-премии «Лидер года». И в числе лучших санаторий «Приозерный». Эта здравница располагается на живописном берегу озера Нарочь. Отдохнуть и получить лечение сюда приезжают не только тысячи белорусов, но и гости из России, Азербайджана, прибалтийских государств.

«Внимание и забота каждому посетителю» – так звучит главный принцип санатория «Приозерный». Здесь проводят медицинские процедуры под любой запрос: криосауна, лазеротерапия, сухие углекислые ванны. В лечебных кабинетах специалисты работают только на современном оборудовании, которое регулярно обновляется. В программе отдыха обязательно СПА, тренажерный зал, бассейны, банный комплекс, поле для мини-гольфа и многое другое.

Кроме этого, «Приозерный» – единственный санаторий в стране, где имеется соляная градирня, своеобразный ингалятор под открытым небом. Расширение спектра услуг и повышение их качества позволяет здравнице оставаться лидером в своем направлении.

Сергей Нехвядович, директор санатория «Приозерный»:

Самое главное не показатели, а довольные гости, которые от нас уезжают и которые приедут к нам в следующем году, в будущие годы. У нас таких гостей в этом году будет порядка 20 тысяч. Мы считаем, что внесли значительный вклад в оздоровление как нашего населения, Республики Беларусь, так и в оздоровление иностранцев.

А на международной бизнес-премии лидер года санаторий «Приозерный» забрал главную награду в своей номинации. Это очередное подтверждение высокого уровня работы здравницы.

Поздравляем вас, благодарим за труд и за качественный отдых для белорусов.

«Лидер года» – уже традиционная бизнеc-премия, которую в восьмой раз вручают лучшим участникам отечественного делового сообщества. В этом году заветную награду получили порядка 36 компаний со всей страны. Это предприятия машиностроения, пищевой и легкой промышленности, рестораны, отели, санатории и не только.

Наталья Артеага Эрнандес, организатор международной бизнес-премии «Лидер года – 2023»:

Мы отмечаем достижения компании, не просто какой-то продукт, а работу компании в целом. Это и рекламная поддержка, и возможность расширения потенциальных покупателей, партнеров, возможность выхода на новые рынки сбыта. Потому что сегодня мы приглашаем на наше мероприятие ряд послов дружественных стран, чтобы они увидели, кем мы гордимся.