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Как выбрать ёлку к Новому году? Узнали секреты у продавца

18 декабря 2023 10:15
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Волшебный ключ к новогоднему настроению. Главный атрибут праздника – елка. Но как сделать выбор, чтобы праздник гостил в вашем доме долго? Отправляемся на елочный базар.

Как выбрать ёлку к Новому году? Узнали секреты у продавца -1

Мушег Григорян, продавец-консультант:
Лучше взять, конечно, литые, потому что она более долговечная будет, очень мягкая на ощупь, без запаха резкого. Еще есть миксовые елки, которые из ПВХ-материала, из силикона или пластика. Их плюс в том, что они выглядят как пышные, более насыщенные елки. Их минус в том, что у них есть ПВХ-часть, со временем будет сыпаться.

Подробности в видео.

# Новый год # общество

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