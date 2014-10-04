Прямой эфир

В парке Горького открылся Минский планетарий

04 октября 2014 17:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Звездное небо снова доступно в столичном парке Горького. После почти 15-летнего перерыва открылась публичная обсерватория.  Последний раз площадка для наблюдения за небесными светилами радовала посетителей еще в 90-е. В Международный день астрономии добрая традиция и старая обсерватория вернулись на прежнее место.

Телеканал СТВ недавно в своих эфирах поднимал проблему недостатка возможности наблюдения за звездами.  И звезды сошлись, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Тишкуртный, астроном-любитель:
Данный объект открывает больше возможностей для школьников тех же, людей, которые не обладают телескопом даже самым простейшим.

Дети:
— Я никогда здесь не была и хочу посмотреть на звезды, планеты. 

# общество # Парки Минска

Другие новости рубрики

Все новости
Когда минчане начнут оплачивать только то расстояние, которое проехали и какие троллейбусы через несколько лет будут перевозить пассажиров?
04 октября 2014 17:49

Когда минчане начнут оплачивать только то расстояние, которое проехали и какие троллейбусы через несколько лет будут перевозить пассажиров?

В Поплавской сельской средней школе - электронная документация вместо бумажек и дистанционное обучение учеников из отдаленных деревень!
04 октября 2014 16:55

В Поплавской сельской средней школе - электронная документация вместо бумажек и дистанционное обучение учеников из отдаленных деревень!

Исполняющий обязанности главного инженера «Минскэнерго» рассказал о подготовке к отопительному сезону
04 октября 2014 14:45

Исполняющий обязанности главного инженера «Минскэнерго» рассказал о подготовке к отопительному сезону