В парке Горького открылся Минский планетарий

Новости Беларуси. Звездное небо снова доступно в столичном парке Горького. После почти 15-летнего перерыва открылась публичная обсерватория. Последний раз площадка для наблюдения за небесными светилами радовала посетителей еще в 90-е. В Международный день астрономии добрая традиция и старая обсерватория вернулись на прежнее место.

Телеканал СТВ недавно в своих эфирах поднимал проблему недостатка возможности наблюдения за звездами. И звезды сошлись, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Тишкуртный, астроном-любитель:

Данный объект открывает больше возможностей для школьников тех же, людей, которые не обладают телескопом даже самым простейшим.

Дети:

— Я никогда здесь не была и хочу посмотреть на звезды, планеты.