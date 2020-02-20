В афише Минского планетария новое полнокупольное кино на белорусском «Далеко от Солнца»

Новости Беларуси. Еще один белорусскоязычный фильм появился в афише столичного планетария, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Кинокартина «Далеко от Солнца» стала подарком минчанам в преддверии Международного дня родного языка. 20 февраля «звездной» премьерой под куполом насладились несколько десятков детей и их родителей. К слову, познакомиться с творчеством испанских режиссеров в планетарии можно будет на протяжении двух лет.

Инна Гончар, актриса Белорусского государственного театра кукол:

Мяне запрасілі агучыць ролю, паказалі сцэнар. Сказалі, што гэта будзе маленькая дзяўчынка, вельмі такая ўзнёслая дзяўчынка, маленечкая. І немагчыма перадаць дарослай жанчыне ўсё гэтае захапленне.

Александр Микулич, заведующий планетарием:

Этот фильм мы показывали еще в 2018 году впервые на нашем международном фестивале полнокупольного кино. И тогда он очень понравился, по отзывам занял второе место. Мы познакомились с авторами уже на других фестивалях, провели переговоры, и они подарили нам фильм.