В парке Горького детям раздавали «трудовые книжки». Там прошёл фестиваль профессий

В Центральном парке имени Горького вырос целый город профессий. На фестивале представлены свыше 50 специальностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый участник в пункте регистрации получает трудовую книжку, за прохождение всех точек ждет вознаграждение. К слову, заинтересованы не только дети, но и родители. В парке можно посетить площадки «службы спасения», «медицинский пункт», «арт-территорию», «салон красоты», «монетный двор», «строительный трест», «кондитерский дворик» и не только. Сплести венок, нарисовать картину, вырезать узор на доске, узнать интересные факты о камнях и минералах – такая возможность есть у каждого посетителя. Многие молодые люди не только пробуют, но уже определяются с выбором будущей профессии.

Мне очень нравятся подобные фестивали. Можно попробовать себя в разных сферах деятельности. Мне очень понравились разные мастер-классы, связанные с искусством. Я уже подумываю насчет своей профессии. Хочу связать ее с ремеслом.

Я побывал на профессиях. Там рассказывали, как измерять, как строить. Есть разные игры. В будущем я задумался стать военным, потому что мой папа тоже военный и военные нравятся. Они такие сильные, охраняют границы.

Я о профессии своей не задумался, но хочу приносить пользу людям.

Фестиваль организован при поддержке Министерства образования, Советом молодых ученых и Республиканским советом работающей молодежи. Учреждения образования расскажут о специфике профессии и дадут дельные советы.