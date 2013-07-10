В парке Горького 10 июля отметили 25-ую годовщину образования «Белорусского общества инвалидов»

Новости Беларуси. День рождения под открытым небом. В парке Горького 10 июля прошел праздник, который посвятили двадцать пятой годовщине образования «Белорусского общества инвалидов». На импровизированной площадке собралось больше сотни гостей.

В праздничной программе — концерт народной музыки, кулинарное шоу, выставка уникальных вещей ручной работы, конкурсы и викторины. Самых активных членов организации наградили почетными грамотами и приятными подарками, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.