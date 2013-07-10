Новости Беларуси. Новую электростанцию запустили сегодня под Минском. Установка по получению электроэнергии из свалочного газа будет работать на полигоне твердых бытовых отходов «Северный». Это уже не первый белорусско-швейцарский проект. Аналогичная электростанция была открыта в 2010-м на бывшей свалке «Тростенец».

Небольшой вклад в решение вопроса глобального масштаба. Под Минском запустили очередную электростанцию. По словам специалистов, новый источник генерации направлен на решение сразу двух проблем: экологической и энергетической.

Основная задача этой установки — экологически чистое использование газов, которые выделяются при гниении отходов. Метан — главная составляющая. Вот ученые и решили: если этот газ просто так выделяется в атмосферу, почему бы его не использовать в качестве топлива для работы электростанции.

Общая территория предприятия — всего 326 квадратных метров. Принцип работы системы прост: газ, выделяемый при скоплении мусора, поступает в специальный агрегат, где и вырабатывается электроэнергия, которая в последствие передается в республиканскую энергосеть.

Михаил Шишаков, директор предприятия по строительству биогазовых установок:

Строительство на действующем полигоне очень сложное. Поэтому мы большую задачу с нашими подрядчиками решили. Но этот полигон будет еще несколько лет заполняться.

По предварительным расчетам, одна такая электростанция способна обеспечить электроэнергией более тысячи квартир. На первый взгляд, цифра маленькая. К слову, сейчас на территории Беларуси действует порядка 170-ти мусорных полигонов. Логично, что если бы они были оборудованы такими установками, то и экономическая выгода оказалась куда более внушительной.

Анатолий Шагун, заместитель министра по жилищно-коммунальному хозяйству:

Мы знаем, что около 80% ресурсов на сегодняшний день мы импортируем в нашу страну. Использовать свои ресурсы очень важно. Инвестору выгодно и стране выгодно. Самое главное, что есть где располагать эти объекты.

Это уже не первый швейцарский проект в Беларуси. Аналогичная электростанция была открыта в 2010-м под Минском на бывшей свалке «Тростенец». Кстати, зарубежные инвесторы заинтересованы в сотрудничестве и дальше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петер Штайнер, представитель группы инвесторов (Швейцария):

Нам, инвесторам, в реализации подобного рода проектов важно два аспекта. Во-первых, мы вносим вклад в решение экологических проблем, а во-вторых, для нас это выгодное, долгосрочное вложение.