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Правительство Беларуси утвердило план строительства арендного жилья

10 июля 2013 14:45
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Новости Беларуси. «Метр по разумной цене». Объемы возведения арендного жилья будут увеличиваться в стране. Соответствующие планы утвердили в правительстве страны.

Строительством аредных квартир будут заниматься не только государственные организации, но и частные застройщики. Задания по введению таких домов получили все регионы страны.

В Минской области уже в этом году должны сдать около 25 тысяч квадратных метров арендного назначения. А в 2015 году эта цифра увеличится вдвое.

Государственные арендные дома должны улучшить дефицит свободных квартир на рынке жилья и тем самым снизить их стоимость, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Аренда квартиры в Минске

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