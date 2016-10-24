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В парках Минска появятся специальные урны и пакеты для уборки за собаками

24 октября 2016 18:20
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Новости Беларуси. Об ответственности за тех, кого приручили, теперь будут напоминать яркие таблички в Парке 50-летия Октября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На них – элементарные правила выгула собак.

Это необходимое условие посещения зон отдыха со своими питомцами. Такие мини-стенды планируется установить и в других столичных парках. Следующим шагом станет

установка специально оборудованных урн, где будут находиться пакеты и совки для уборки за животным.

Игорь Поникорчик, автор проекта:
Предоставим инфраструктуру. То есть мы установим таблички, установим урны, будем раздавать пакеты. Мы очень надеемся на то, что наши люди больше стремятся к тому, чтобы быть лучше. Это – первый шанс, первый шаг к тому, чтобы становиться лучше.

# общество # Собаки # Домашние животные # Игорь Поникорчик

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