В отпуск на тракторе со скоростью 121 км/ч: неожиданные возможности белорусской техники МТЗ

Новости Беларуси. С четырехколесным героем этого материала программы «Неделя» на СТВ никого знакомить не надо. Трактор «Беларус» узнаваем во всем мире. Со времен Союза распространился по всей планете. Он, как автомат калашникова, – универсален, прост, неприхотлив. На нем не только пашут, но даже едут на курорт.

У нас в стране трактор не только часть автопарка аграриев – Госавтоинспекция эвакуирует им машины. Во Вьетнаме трактор «Беларус» увековечили на денежных купюрах. А Интернет ломится от видео, где белорусский корабль полей устанавливает рекорды. А ведь в этом году бренду МТЗ стукнуло 70! Илона Волынец, снимая это сюжет, убедилась что «Беларус» может почти все!

Как за «Беларусом» не смогли угнаться немцы? Какие оды поют народному любимцу? И на что способен этот неукротимый железный зверь?

Более 10 лет в Ростове-на Дону проходит международный тракторный турнир. Ежегодно на битву сельхозтехники приезжают посмотреть тысячи зрителей. Примечательно, что собирают спортивные тракторы на базе МТЗ. Здесь же «Беларус» установил мировой рекорд скорости – 121 километр в час.

Гонки на тракторах устраивают и на европейских полях. Вот британский фермер рассказывает, как на нашем тракторе кормит не только семью, но и дает фору всем соседям.

Иен Эльд, фермер (Великобритания):

Мы часто с соседними фермерами устраиваем соревнования, кто быстрее вспашет клочок земли. И только на «Беларусе» я становлюсь победителем.

Трактор из Беларуси – каждый десятый в мире! Мы выпускаем более 120 моделей и модификаций для всех климатических условий. И это не сухие цифры. «Беларус» – надежный напарник аграриев более 60 стран мира. К примеру, в Сербии.

Душан Росич, фермер (Сербия):

Белорусский трактор – это наша реалия. У него адекватная цена, за которую мы получаем то, что нам необходимо в работе.

Во Франции и даже Германии.

Георгий Марко, предприниматель (Германия):

Кабина достаточно комфортабельная. Внутри есть все необходимое, все на своих местах. Я очень доволен. Для такой выигрышной цены он очень многофункциональный.

Причем шокировал немцев «Беларус» и на одном из автобанов. На этом любительском видео видно: трактор с легкостью обгоняет легковушки, притом, что к нему прицеплен еще и «дом на колесах».

В свое время Президент Венесуэлы Уго Чавес не удержался лично испытать «Беларуса». Тест-драйв – прямо на выставке. Сам тестировал белорусскую технику и мэр Киева Виталий Кличко. А вот вьетнамцы настолько полюбили наш трактор, что даже поместили его изображение на местной купюре в 200 донгов.

Илона Волынец, СТВ:

МТЗ бороздит и просторы виртуальные. Наш трактор – в популярной компьютерной игре, у которой поклонники по всему миру.

Самые преданные поклонники железному труженику посвящают песни.

Житель Свердловской области и вовсе не захотел расставаться с белорусским железным другом даже на время отпуска. И проехал пол-России, чтобы позагорать в Крыму. Трактор-тур оказался длиной в 7 тысяч километров.

Техникой под знаком BY заинтересовался американец Дейв МакГенри. Фермер восстанавливает трактор «Беларус» 1984-го года.

А вот белорусские ученые решили «прокачать» модель современную и сделали из мини-трактора робот, который тушит пожары и исследует опасные объекты.

Илона Волынец, СТВ:

Выглядит робот, как обычный трактор, только внутри еще есть бортовой компьютер и видеокамеры. Управлять им несложно. У меня в руках беспроводной пульт управления. Стоимость робота – 15 тысяч долларов, при том, что зарубежные аналоги стоят в 8 раз дороже.