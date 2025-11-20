Студенты БГУ заняли первое место на международном чемпионате по интеллектуальной робототехнике

Своего «спортсмена» юные техники создавали с нуля. На это потребовалось около двух лет. Робот состоит из двух уровней: на первом расположены основные платы, элементы питания и мотор. Второй оснащен дисплеем и камерой, а также сенсором, который принимает инфракрасные лучи. Благодаря этому искусственный спортсмен полностью автоматизирован.

Глеб Давидович, студент факультета радиофизики и компьютерных технологий Белорусского государственного университета:

Перед матчем изначально в программе зашиты оба сценария работают, то есть там же первый тайм мы играем за одни ворота, а в другой тайм – за другие. В целом, как и в обычном футболе. И перед каждым таймом мы выбираем соответствующий пункт меню, за какие ворота играть, за такие ворота он и играет.

Михаил Майструк, студент факультета прикладной математики и информатики Белорусского государственного университета:

Как любой серьезный продукт, мы работали, плюс-минус старались придерживаться промышленных стандартов. То есть была создана 3D-модель робота, в соответствии с которой изготавливалось уже физическое воплощение робота. У нас был написан свой симулятор специальный для того, чтобы отлаживать программу отдельно от самого робота физически. И что-то вырезалось на лазерном станке, что-то печаталось на 3D-принтере, что-то покупалось. Так он и создавался.