Студенты БГУ заняли первое место на международном чемпионате по интеллектуальной робототехнике

Студенты БГУ заняли первое место на международном конкурсе в Объединенных Арабских Эмиратах. Они стали лучшими в категории «Футбол колесных интеллектуальных роботов», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Студенты БГУ заняли первое место на международном конкурсе в Объединенных Арабских Эмиратах. Они стали лучшими в категории «Футбол колесных интеллектуальных роботов», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Своего «спортсмена» юные техники создавали с нуля. На это потребовалось около двух лет. Робот состоит из двух уровней: на первом расположены основные платы, элементы питания и мотор. Второй оснащен дисплеем и камерой, а также сенсором, который принимает инфракрасные лучи. Благодаря этому искусственный спортсмен полностью автоматизирован.
Глеб Давидович, студент факультета радиофизики и компьютерных технологий Белорусского государственного университета:
Перед матчем изначально в программе зашиты оба сценария работают, то есть там же первый тайм мы играем за одни ворота, а в другой тайм – за другие. В целом, как и в обычном футболе. И перед каждым таймом мы выбираем соответствующий пункт меню, за какие ворота играть, за такие ворота он и играет.
Михаил Майструк, студент факультета прикладной математики и информатики Белорусского государственного университета:
Как любой серьезный продукт, мы работали, плюс-минус старались придерживаться промышленных стандартов. То есть была создана 3D-модель робота, в соответствии с которой изготавливалось уже физическое воплощение робота. У нас был написан свой симулятор специальный для того, чтобы отлаживать программу отдельно от самого робота физически. И что-то вырезалось на лазерном станке, что-то печаталось на 3D-принтере, что-то покупалось. Так он и создавался.
В соревнованиях в Абу-Даби участвовали более 700 школьников и студентов из 22 стран. Интеллектуальный турнир организовали в формате отборочных соревнований, где победителем становился робот, который забил гол в ворота соперника. Каждый такой футболист самостоятельно просчитывал тактику и стратегию конкурента, определял силу удара мяча и выстраивал его траекторию.
Дмитрий Ушаков, декан факультета радиофизики и компьютерных технологий Белорусского государственного университета:
У нас на факультете интеллектуальная электроника является новой специальностью. Этот интерес, желание ребят победить, наверное, они и стимулируют к победам.
Победа на чемпионате стала значительным достижением белорусских студентов. К слову, в начале ноября команда БГУ также победила на международном фестивале робототехники в России.