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БУТБ и Центр развития торговой политики Казахстана подписали соглашение о сотрудничестве

20 ноября 2025 06:31
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Укрепить торгово-экономические связи и создать новые возможности для участников внешнеторговой деятельности. Белорусская универсальная товарная биржа и Центр развития торговой политики Казахстана подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БУТБ и Центр развития торговой политики Казахстана подписали соглашение о сотрудничестве-2

Подписи под документом поставлены в ходе визита в Минск министра торговли и интеграции Казахстана. Стороны отмечают, что партнерство позволит обмениваться опытом, консолидировать усилия по созданию благоприятных условий для участников внешнеторговой деятельности. Ключевая цель – содействовать росту взаимного товарооборота, активизации деловых контактов и более широкому применению биржевого механизма при осуществлении экспортно-импортных операций. Отметим, сейчас на нашей бирже аккредитовано около 200 резидентов из Казахстана. Четверть из них пришли на площадку в 2025 году.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Казахстан

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