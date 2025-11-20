БУТБ и Центр развития торговой политики Казахстана подписали соглашение о сотрудничестве

Укрепить торгово-экономические связи и создать новые возможности для участников внешнеторговой деятельности. Белорусская универсальная товарная биржа и Центр развития торговой политики Казахстана подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подписи под документом поставлены в ходе визита в Минск министра торговли и интеграции Казахстана. Стороны отмечают, что партнерство позволит обмениваться опытом, консолидировать усилия по созданию благоприятных условий для участников внешнеторговой деятельности. Ключевая цель – содействовать росту взаимного товарооборота, активизации деловых контактов и более широкому применению биржевого механизма при осуществлении экспортно-импортных операций. Отметим, сейчас на нашей бирже аккредитовано около 200 резидентов из Казахстана. Четверть из них пришли на площадку в 2025 году.