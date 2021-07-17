В Орше отметили юбилейный залп «Катюши». Специально к торжеству приехала настоящая боевая машина

Новости Беларуси. Орша отмечает юбилей первого залпа знаменитой «Катюши», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое народное название получила БМ-13 – советская боевая машина реактивной артиллерии. Гроза фашистской армии впервые дала знать о себе у деревушки Пищалово. Военно-историческая реконструкция боевого крещения «Катюши» проходит в тех местах. К событиям 1941-го приурочили масштабный международный фестиваль. Его открыл торжественный митинг «Дань памяти».

Должны ценить все то, что у нас есть. Мирное небо над головой, солнце, все, что нам дает природа, люди, доброту. Все, что дали нам люди, которые отдали за нас жизни. Поэтому мы должны в первую очередь ценить мир и дружбу.

Слышишь: там бомбежка, там война. А у нас мирно. Вот это я бы и хотела всем пожелать, чтобы сохранили.

Мы знаем точно, что если мы будем вместе, то это больше не повторится.