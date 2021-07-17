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В Орше отметили юбилейный залп «Катюши». Специально к торжеству приехала настоящая боевая машина

17 июля 2021 14:34
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Новости Беларуси. Орша отмечает юбилей первого залпа знаменитой «Катюши», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Орше отметили юбилейный залп «Катюши». Специально к торжеству приехала настоящая боевая машина-1

Такое народное название получила БМ-13 – советская боевая машина реактивной артиллерии. Гроза фашистской армии впервые дала знать о себе у деревушки Пищалово. Военно-историческая реконструкция боевого крещения «Катюши» проходит в тех местах. К событиям 1941-го приурочили масштабный международный фестиваль. Его открыл торжественный митинг «Дань памяти».

В Орше отметили юбилейный залп «Катюши». Специально к торжеству приехала настоящая боевая машина-4

Должны ценить все то, что у нас есть. Мирное небо над головой, солнце, все, что нам дает природа, люди, доброту. Все, что дали нам люди, которые отдали за нас жизни. Поэтому мы должны в первую очередь ценить мир и дружбу.

В Орше отметили юбилейный залп «Катюши». Специально к торжеству приехала настоящая боевая машина-7

Слышишь: там бомбежка, там война. А у нас мирно. Вот это я бы и хотела всем пожелать, чтобы сохранили.

В Орше отметили юбилейный залп «Катюши». Специально к торжеству приехала настоящая боевая машина-10

Мы знаем точно, что если мы будем вместе, то это больше не повторится.

В Орше отметили юбилейный залп «Катюши». Специально к торжеству приехала настоящая боевая машина-13

Финалом фестиваля станет праздничный концерт, небо украсят залпы салюта. К торжеству в Оршу специально из Подмосковья своим ходом приехала настоящая «Катюша». Она возглавила и повела за собой автоколонну патриотов, прибывших к мемориалу в честь легендарной боевой машины.

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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