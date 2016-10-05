В октябре школьники Минского района получили право на бесплатный проезд в транспорте столицы

Новости Беларуси. История с хеппи-эндом. Путь в столичную школу для учащихся из Минского района стал бесплатным. Теперь ученикам не нужно рассчитываться за проезд в пригородном автотранспорте. Касается новация и учащихся учреждений среднего специального образования. Полезную инициативу местные власти поддержали после неоднократных обращений родителей.

Еще в сентябре дорога за знаниями стоила привычные 50 копеек.

Однако теперь школьникам, которые живут в Минском районе, а получают образование в столице, за проезд на пригородном маршруте платить не нужно.

Тот случай, когда копейка рубль бережет.

Анна Полянска, ученик ГУО «Средняя школа № 9 Минска»:

Можно деньги потратить на себя, маме отдам либо сэкономлю на новые кроссовки.

Аня учится в восьмом классе и профессионально занимается баскетболом. На учебу и тренировки девушка приезжает из Ждановичей.

Ольга Полянска, мама:

Ребёнка специально позвали в спортивный класс, то бишь выбора другого не было никакого – надо ездить. Если посчитать, то получается в день экономии 10 тысяч. Когда Аня ездит на тренировки – это ещё плюс дополнительные 10 тысяч, потому что она, бывает, возвращается домой и уезжает обратно на тренировки.

Рубль в день, пять в неделю и 20 в месяц. И это ещё, если школьник в семье один. А ведь на сегодня в столичных учреждениях образования учатся более пяти тысяч ребят из Минского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леокадия Шишканова, заместитель начальника отдела технического надзора за капитальным строительством и ремонтом управления образования Миноблисполкома:

Неоднократно обращались родители. Проблема очень актуальна.

Совместно принято решение Минским областным и Минским городским советом депутатов о поддержке учащихся Минского района.

И положительный итог не заставил себя ждать.

Василий Панасюк, председатель Минского городского совета депутатов:

Мы на последней сессии горсовета приняли принципиальное решение: Городской совет депутатов социально уровнял право бесплатного пользования общественным транспортом как жителей города Минска, так и детей – жителей пригорода, обучающихся в наших учреждениях образования.

Электронная карточка либо справка из школы. Теперь и на пригородных маршрутах такие документы - синоним проездного.

Геннадий Юркевич, водитель автобуса:

Все водители это восприняли, потому что, я думаю, что это справедливо. Дети, в принципе, одинаковые, что в городе, что живут на районе.