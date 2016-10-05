«Добирались по памяти и без знаков»: почему деревня Лашевичи в Гродненской области 70 лет была «призраком»

Новости Беларуси. В Гродненской области спустя 70 лет наконец-то «появилось» обозначение деревни. Ее жители долгие годы провели без дорожного указателя: населенный пункт есть, но вот найти его сложно. Из-за этого люди постоянно сталкивались с трудностями. Установить справедливость местным жителям удалось лишь сейчас. И то благодаря собственным усилиям.

Любовь Александровна делится своими переживаниями: почти всю жизнь она прожила в деревне Лашевичи и говорит - за это время уже свыклась, что дорогу сюда находили разве что по памяти. Указателя никогда не было, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Любовь Карпач, житель деревни Лашевичи:

Мой брат, он в России живет, приехал в первый раз. В Гродно спрашивал, где тут Лашавичи – никто не знает.

Указатель здесь появился совсем недавно. Если бы не он, то наша съемочная группа тоже вряд ли бы нашла эту деревню среди других населённых пунктов, расположенных рядом.

Спасибо за указатель сегодня надо сказать местным старожилам Владимиру Алексеевичу и его жене Чеславе. Именно они добивались правды у местной власти.

Владимир Пилец, житель деревни Лашевичи:

В сельсовет я обратился. Как нет? Говорю: да не было никогда! И мой дед? и мой отец, и мама, все прожили, и никогда не было.

Эта деревня когда-то связала судьбы молодых специалистов колхоза. А недавно супруги справили «золотую» свадьбу. Говорят, раньше Лашевичи считались перспективными со своей инфраструктурой. Теперь даже магазин и тот за 8 километров. Но пенсионеры не отчаиваются.

Переживают лишь об одном: боятся, что скорая помощь до безымянной деревни может просто не успеть доехать.

Чеслава Пилец, житель деревни Лашевичи:

Вызываем скорую, такой деревни нет в Гродненском районе, и всё, и начали мы. Как нет, говорю? У меня паспорт есть! Как деревни нет?

«Спасать» пенсионеров в последнее время бригады медиков выезжают часто, так что водители скорой помощи даже дорогу наизусть выучили.

Александр Байгин, главный врач Гродненской городской станции скорой медицинской помощи:

Если есть какие-то серьезные проблемы по времени доезда, то информацию сразу же до меня доводят.

А вот гости, дачники или просто туристы даже не сориентируются, куда идти.

Что там говорить, местные чиновники до недавнего времени сами не знали о проблеме Лашевичей.

Деревню не найти даже на карте веб-странице Гродненского райисполкома.

Валерий Смолей, председатель Обуховского сельского совета:

Тупиковая деревня, движения транспорта такого большого нет, поэтому и необходимости в этом дорожном знаке, указателе в этом не было.

Меж тем в местном сельсовете деревня официально числится аж с 1944 года. В старых записях можно найти даже даты постройки домов – дореволюционные. То есть о Лашевичах знали, а вот где деревня расположена, никому и никогда не было дела. Пока сами жители не взяли все в свои руки.