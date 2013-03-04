В одном из студенческих общежитий Бреста электроплиты работают по расписанию, а чайники и кипятильники запрещены

Новости Беларуси. Обед по расписанию. Студенты Брестского технического университета, живущие в общежитии, вынуждены подстраивать режим питания под график работы электроплит. В другое время даже сделать кофе не получится: чайники и кипятильники здесь под запретом.

Руководство университета считает, что временное отключение плит научит студентов не расходовать электричество попусту, а запрет на электроприборы обусловлен заботой о безопасности жильцов — проводка в общежитии старая. Но что делать самим студентам, ведь на дворе 21 век?

Евгений Ботько, студент Брестского государственного технического университета:

У нас электроплиты в общежитии, и на них особый распорядок работы, графики повесили.

В Брестском техническом университете из пяти тысяч студентов дневного отделения почти треть проживает в общежитии. Готовить себе еду они могут не тогда, когда проголодаются, а исключительно по графику.

Ольга Шпаковская, студентка Брестского государственного технического университета:

У нас пары заканчиваются в шесть, семь часов, а плиты работают до восьми. А потом с девяти до одиннадцати. Хотелось бы, чтобы перерыва этого не было.

«Центр управления» электроплитами - на первом этаже. Специальным рубильником несколько раз в день отключают плиты от электросети.

Руководство общежития называет эту меру вынужденной.

Галина Веренич, заведующая общежитием №3 Брестского государственного технического университета:

Чтобы не было лишнего расхода электроэнергии, было введено расписание. Мы готовы увеличивать. Конечно, нет смысла на 24 часа и 12 часов в день. Предположим, в 12 часов дня в общежитии никого нет, и эта плита никому не нужна.

Недавно здесь еще запретили пользоваться электрочайниками, обогревателями и стиральными машинами. На студентов из соседних общежитий, где спокойно можно устроить большую стирку, эти учащиеся смотрят с легкой завистью. Говорят, на дворе 21 век, а о приличных условиях проживания им приходится только мечтать! В их общежитии старая электропроводка явно не «дружит» с современными приборами.

Тимофей Базенков, проректор по учебной работе Брестского государственного технического университета:

Участились у нас случаи возгорания в электросчётчиках, в электрощитовых. Особенно, когда идёт большая нагрузка. У нас разработаны проекты, например, по первому общежитию, чтобы заменить электропроводку. Но представляете, надо выселить порядка 350 человек из общежития куда-то. Дальше — финансовая сторона. Денег пока нет в университете.

К финансовому вопросу сами студенты относятся скептически. Ведь ВУЗ оказывает платные услуги. И при желании средства можно было бы найти. Тем более что от этого зависит не только безопасность учащихся, но и престиж учебного заведения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.