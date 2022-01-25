В очереди на квартиру в Минске стоят более 187 тысяч семей

Новости Беларуси. В 2021 году в Минске свои жилищные условия улучшили почти 1 650 многодетных семей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это больше, чем планировалось.

Многодетным предоставляли жилье в объектах долевого строительства в Минске и Смолевичах, было продано 40 готовых квартир, а три выделено из государственного жилищного фонда. Также более 500 очередников предприятий и организаций получили возможность построиться. Среди перспективных направлений – развитие фонда государственного арендного жилья.

Елена Лукашевич, начальник управления жилищной политики Мингорисполкома:

В перспективах Мингорисполкома также строительство арендного жилья. Будет введен дом по улице Шаранговича – Горецкого. Будет вовлекаться в оборот освобождаемое жилье и предоставляться в качестве арендного различным категориям граждан. Будет строиться социальное жилье, тоже во Фрунзенском районе. И, безусловно, будет продолжаться строительство жилья в городе-спутнике Смолевичи, который сегодня максимально востребован очередниками.