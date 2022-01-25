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В очереди на квартиру в Минске стоят более 187 тысяч семей

25 января 2022 15:36
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Новости Беларуси. В 2021 году в Минске свои жилищные условия улучшили почти 1 650 многодетных семей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это больше, чем планировалось.  

В очереди на квартиру в Минске стоят более 187 тысяч семей-1

Многодетным предоставляли жилье в объектах долевого строительства в Минске и Смолевичах, было продано 40 готовых квартир, а три выделено из государственного жилищного фонда. Также более 500 очередников предприятий и организаций получили возможность построиться. Среди перспективных направлений – развитие фонда государственного арендного жилья.  

В очереди на квартиру в Минске стоят более 187 тысяч семей-4

Елена Лукашевич, начальник управления жилищной политики Мингорисполкома:  
В перспективах Мингорисполкома также строительство арендного жилья. Будет введен дом по улице Шаранговича – Горецкого. Будет вовлекаться в оборот освобождаемое жилье и предоставляться в качестве арендного различным категориям граждан. Будет строиться социальное жилье, тоже во Фрунзенском районе. И, безусловно, будет продолжаться строительство жилья в городе-спутнике Смолевичи, который сегодня максимально востребован очередниками.  

В очереди на квартиру в Минске стоят более 187 тысяч семей-7

В очереди на улучшение жилищных условий в Минске сейчас стоят почти 190 тысяч семей.  

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Елена Лукашевич # Фотофакт

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