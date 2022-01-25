В Миноблисполкоме избрали 13 членов областной комиссии по референдуму

Новости Беларуси. На совместном заседании Президиума Минского областного Совета депутатов и Миноблисполкома избрали 13 членов областной комиссии по референдуму, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Среди них представители объединения «Белая Русь», фонда мира, Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане, коммунистической партии, профсоюза работников государственных и других учреждений. Всего поступило 16 предложений по выдвижению в состав областного избиркома, из них трех кандидатов направили политические партии, семь – общественные объединения, и шесть предложений поступило от граждан путем подачи заявлений.