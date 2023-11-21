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В общественном объединении «Белая Русь» определили план предвыборной работы

21 ноября 2023 16:51
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Агитация, наблюдение и поддержка кандидатов – план предвыборной работы определили в общественном объединении «Белая Русь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В общественном объединении «Белая Русь» определили план предвыборной работы-1

В предстоящей избирательной кампании члены общественного объединения не планируют централизованное выдвижение кандидатов путем сбора подписей или через собрания трудовых коллективов по каждому избирательному округу. Усилия будут направлены на поддержку представителей общественного объединения и белорусской партии «Белая Русь», имеющих намерение выдвигаться в депутаты всех уровней. Также в заседании Республиканского совета представили календарный план участия оргструктур в выборах депутатов и определили оптимальный для организации путь выдвижения кандидатов.

В общественном объединении «Белая Русь» определили план предвыборной работы-4

Андрей Басак, заместитель председателя Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Мы планируем, что уже до 5 декабря наши представители будут направлены в областные комиссии. И не позднее 15 января наши представители будут направлены в участковые избирательные комиссии.

В общественном объединении «Белая Русь» определили план предвыборной работы-7

Александр Соловьев, председатель Жлобинской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Мы должны сделать все от нас максимально зависящее, чтобы непосредственно в день голосования максимальное количество наших избирателей пришло на участки, проявило свою волю изъявления и выбрало достойных кандидатов, которые будут представлять в дальнейшем их интересы на политическом олимпе нашей страны.

В общественном объединении «Белая Русь» определили план предвыборной работы-10

Общественное объединение «Белая Русь» не первый раз принимает участие в избирательной кампании. Все участники уверены, что и в этом году электоральный период пройдет успешно.

# Белая Русь # общество # Андрей Басак # Александр Соловьев # Фотофакт

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