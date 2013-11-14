В Нью-Йорке открылся первый из небоскребов на месте разрушенной 11 сентября 2001 года башни

Новости США. В Нью-Йорке открылся первый из небоскребов на печально известном Ground Zero – месте, где ранее находились разрушенные 11 сентября 2001 года башни-близнецы. Всемирный торговый центр спроектировал японский архитектор Фумихико Маки. Здание является своего рода символом восстановления. Однако пока почти все из 72 этажей небоскреба пустуют. Арендаторы пока не проявили особого интереса.

В итоговом варианте комплекс на Манхэттене будет включать в себя несколько небоскребов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.