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В Нью-Йорке открылся первый из небоскребов на месте разрушенной 11 сентября 2001 года башни

14 ноября 2013 09:53
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Новости США. В Нью-Йорке открылся первый из небоскребов на печально известном Ground Zero – месте, где ранее находились разрушенные 11 сентября 2001 года башни-близнецы. Всемирный торговый центр спроектировал японский архитектор Фумихико Маки. Здание является своего рода символом восстановления. Однако пока почти все из 72 этажей небоскреба пустуют. Арендаторы пока не проявили особого интереса.

В итоговом варианте комплекс на Манхэттене будет включать в себя несколько небоскребов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Теракт 11 сентября 2001 года

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