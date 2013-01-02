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В новогодние и рождественские дни белорусы отправляют друг другу 5 тонн поздравительных открыток в сутки

02 января 2013 14:45
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Новости Беларуси. Одна из организаций, для которой не существует выходных и праздников – Белорусская почта. В новогодние и рождественские  дни количество отправлений достигает 5 тонн в сутки. Посылки и письма различных форматов обрабатывают здесь практически круглосуточно.

К отправлениям относятся с повышенным вниманием – вся исходящая почта из Беларуси фиксируется в компьютере, чтобы в дальнейшем ни одно из писем не затерялось.

В век высоких технологий письма бумажные и открытки все так же популярны.  Особенно в эти праздничные дни мы спешим радовать друг друга добрыми пожеланиями и красочными посланиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Новый год

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