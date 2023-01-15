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В Нижнем Новгороде начали тестировать белорусские трамваи. Посмотрите на необычную стилизацию экотранспорта

15 января 2023 19:39
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Новости Беларуси. Мы можем наблюдать буквально реверсивное движение и прокладывание новых экономических рельсов из Беларуси в России. 12 января в Нижнем Новгороде начали тестировать наши трамваи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Да не простые, а стилизованные, чтобы подчеркнуть богатую историю российского города. Символично даже название. «МиНиН» означает Минск и Нижний Новгород. Но не меньше глубины заложено в экономике проекта.  

В Нижнем Новгороде начали тестировать белорусские трамваи. Посмотрите на необычную стилизацию экотранспорта-1

Он уже сейчас бьет все рекорды по темпам реализации. От задумки до создания нового трамвая прошло всего чуть больше полугода. Всего планируется модернизировать около 150 километров путей и закупить 170 новых вагонов, что позволит в 1,5 раза увеличить среднюю скорость трамвая. Помимо этого будет повышен комфорт не только пассажиров, но и всех жителей Нижнего Новгорода. Модернизация позволит снизить уровень шума и вибрации. При этом партнеры не собираются снижать ни один из бизнес показателей.  

В Нижнем Новгороде начали тестировать белорусские трамваи. Посмотрите на необычную стилизацию экотранспорта-4

Андрей Бирюков, председатель совета директоров ООО «Нижэкотранс»:  
Мы понимаем, что на рынке сейчас будет достаточно жесткая конкуренция в области электротранспорта. Мы на сегодня имеем определенного рода преимущество по цене, будем работать над тем, чтобы всегда сохранять вот это преимущество ценовое. Себестоимость, то есть работать над себестоимостью. При этом подходить к клиенту, к любому региону, удовлетворяя его запрос. Учитывая исторические, другие архитектурные решения городов, думаю, это будет как раз таки один из наших серьезных аргументов перед нашими конкурентами.  

В Нижнем Новгороде начали тестировать белорусские трамваи. Посмотрите на необычную стилизацию экотранспорта-7

Совместное российско-белорусское предприятие по выпуску трамваев открыли в Ворсме Нижегородской области в прошлом декабре. 90 % комплектующих российского и белорусского производства. Уже ведутся переговоры по налаживанию совместного производства электробусов и троллейбусов с запасом автономного хода.  

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# Общественный транспорт # общество # Андрей Бирюков # Фотофакт

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