«В наших силах подарить им дом». В Минске проходит крупнейшая выставка бездомных кошек и собак

Новости Беларуси. Крупнейшую в Беларуси выставку бездомных кошек и собак организовали зооволонтеры. Акция проходит 23 января в Минске. Встречи с будущим хозяином ждут около сотни животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Постоянно под опекой крупнейшего зооволонтерского движения в стране около 300 животных. Все держится на неравнодушных добровольцах, которые берут хвостатых к себе на временное содержание, лечат, ухаживают и ищут те самые добрые руки.

Александра, куратор собаки:

Уже полтора года она надеется найти своего человека, свой дом, того, кто ее примет, полюбит. Она замечательная девочка, самая ласковая собака на свете. Просто я не смогла пройти мимо, оставить ее, бросить. И теперь ищем для нее лучшей жизни.

За 15 лет «Эгида» пристроила тысячи четверолапых. Вот и сегодня для 50 котов и 40 собак на акции шанс познакомиться со своим будущим хозяином. Многие просто несут организаторам корм и медикаменты. Или берут с собой детей и приходят присмотреться, каково это, завести четвероногого друга.

Александра Скурчик, член общественного объединения защиты животных «Эгида»:

Можно познакомиться с нашими животными, возможно, кого-то взять на передержку. Очень часто кто-то не может взять с собой, но может попробовать себя в роли владельца. Может быть, так животное останется у него дома. Например, так дома осталась моя кошка, которую я взяла на передержку, и она осталась у меня жить и в принципе никуда не собирается.

Ирина в прошлом тоже зооволонтер, вначале искала Тяпе хозяев. А потом та допрыгалась, и энергию животного решили направить в полезное русло. Сегодня она – собака-блогер.

Ирина Живаева, блогер:

Мы ее когда-то нашли в центре города, она ждала хозяина. Как мы потом выяснили, ее выкинули, причем выкинули дважды. Но при грамотном подходе, консультации с кинологами, из собаки выросла очень умная собака, занимающаяся спортом (дог-фризби) и ведущая свой блог. Освещаем благотворительные акции, рассказываем о видах спорта. Популяризируем то, что собака не игрушка, комнатное существо, если ее развивать, заниматься разными видами деятельности (пастьба овец, спасение на воде). У нас очень много интересного, о чем люди мало знают. «Замурчательным» выдался день и для Ольги. С акции она ушла счастливой хозяйкой кошечки Златы. Не покупать, а приютить вдохновил пример мамы. Кстати, все животные, кто ищет дом, стерилизованы, с паспортами и прививками.

Ольга Стельмах:

Я зашла, увидела ее глаза и влюбилась. Решила – беру.