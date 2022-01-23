Талай о референдуме: надо прийти и проголосовать, от этого зависит судьба страны и наше будущее

Новости Беларуси. Беларусь готовится к важнейшему общественно-политическому событию года. 27 февраля в стране пройдет референдум по внесению изменений в Конституцию. Сбор предложений от граждан завершен. От белорусов поступило почти 9 тысяч мнений и предложений. Вместе с тем тематические диалоговые площадки будут продолжаться, чтобы у граждан была возможность получить ответы на все возникшие вопросы по проекту Основного закона страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одна из таких дискуссий прошла с коллективом и семьями сотрудников Следственного комитета. Со следователями общался Алексей Талай. Главной темой для встречи стал вопрос проведения конституционного референдума. Говорили как о содержании предлагаемых изменений, так и о социально-правовых и политических аспектах поправок. Мероприятие прошло в формате диалога, где каждый из присутствующих мог поделиться своим мнением и задать интересующий вопрос. К слову, следователи интересовались поддержкой семьи, требованиям к будущим президентам и полномочиями Всебелорусского народного собрания.

Алексей Талай, общественный деятель, член национальной команды Беларуси по инваспорту:

Голос каждого сейчас очень важен, надо прийти и проголосовать, поставить галочку напротив «за», от этого зависит судьба страны и наше будущее, будущее наших детей.

Александр Лось, следователь по особо важным делам Фрунзенского районного отдела УСК по Минску:

В ходе этих бесед, которые происходят в форме открытых диалогов, люди задают вопросы как члену Конституционной комиссии, коим является Алексей Талай, получают ответы и вносят какие-то свои предложения.