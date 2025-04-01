Хозяйства Клецкого района завершили сев ранних яровых зерновых и зернобобовых
Темпы весенней посевной в Минской области опережают прошлогодние. Хозяйства Клецкого района уже завершили сев ранних зерновых и зернобобовых культур. Под них было отведено более тысячи гектаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Что позволило оперативно справиться с севом и какие работы еще предстоят аграриям? Материал Анны Куртасовой.
Обработка почвы, внесение удобрений и семян. Посевная кампания в Клецком районе достигла экватора. Высокий темп работ показывает сельхозпредприятие «Племенной завод Красная Звезда». В поле вышли еще две недели назад. Ставку сделали на ячмень. Его уже посеяли. А это поле отвели под пшеницу.
Анна Куртасова, корреспондент:
Сейчас идет загрузка семян в бункер. Его вместимость – полторы тонны. За день одна техника засевает 60 гектаров. Одновременно вносятся фосфорные удобрения для питания и быстрых всходов.
Для механизатора Александра Бурака это 17-й сезон. Опыт большой, но признается, каждый выход в поле волнительный и ответственный. Как посеешь – так и пожнешь. Поэтому технологии и качеству сева особое внимание. В помощь – современная техника. В этом сезоне механизатор пересел на новый трактор.
Александр Бурак, механизатор КСУП «Племенной завод Красная Звезда»:
Трактор 3522. Сеялка Horsch. За день где-то сеем около 60 гектаров. Посеяли овес, сеяли ячмень, перестроились на пшеницу. Стараемся зерно положить в сроки.
Хозяйство само себя обеспечивает семенами, а также реализует элиту другим предприятиям области. Заранее запаслись необходимыми объемами. Перед севом – качественная доработка зерна. Его обрабатывают от болезней и вредителей. Также оборудованы силосные траншеи для дальнейшего хранения семян. Каждый резервуар по 500 тонн.
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