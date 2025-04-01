Хозяйства Клецкого района завершили сев ранних яровых зерновых и зернобобовых

Темпы весенней посевной в Минской области опережают прошлогодние. Хозяйства Клецкого района уже завершили сев ранних зерновых и зернобобовых культур. Под них было отведено более тысячи гектаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Что позволило оперативно справиться с севом и какие работы еще предстоят аграриям? Материал Анны Куртасовой.

Обработка почвы, внесение удобрений и семян. Посевная кампания в Клецком районе достигла экватора. Высокий темп работ показывает сельхозпредприятие «Племенной завод Красная Звезда». В поле вышли еще две недели назад. Ставку сделали на ячмень. Его уже посеяли. А это поле отвели под пшеницу.