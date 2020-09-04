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В Национальном аэропорту «Минск» начали проводить тесты на коронавирус

04 сентября 2020 06:16
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Новости Беларуси. Посетители Национального аэропорта «Минск» могут пройти лабораторное тестирование на COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сдать анализ из вены на наличие коронавирусной инфекции могут все желающие: как пассажиры, так и авиационный персонал воздушной гавани.

В Национальном аэропорту «Минск» начали проводить тесты на коронавирус-1

Лаборатория работает в тестовом режиме в общедоступной зоне до прохождения предполетных процедур в зоне вылета. Забор биоматериала и его обработку делают медицинские сотрудники.

В Национальном аэропорту «Минск» начали проводить тесты на коронавирус-4

Диагностику на COVID-19 проводят натощак или через 3 часа после приема пищи. На получение результата понадобится час. Необходим лишь паспорт и документ, подтверждающий оплату.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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