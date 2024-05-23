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В Мядельском районе оборудованы 13 туристических стоянок

23 мая 2024 18:24
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В Мядельском районе оборудованы 13 туристических стоянок. Они расположились на побережьях девяти живописных озер, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Наибольшее количество на Нарочи – три. Здесь установлены беседки, кострища, скамейки и раздевалки. Есть также скважины с водой. По мере необходимости подвозятся сухие дрова. К слову, на каждом кемпинге разное количество навесов, все зависит от площади места и его популярности.

В Мядельском районе оборудованы 13 туристических стоянок-1

Людмила Кравчонок, начальник отдела туризма Национального парка «Нарочанский»:
Такие места популярные еще и потому, что это непосредственное общение с природой. Очень приятно проснуться утром, выйти из палатки, когда поют птички, журчит ручей, все цветет, благоухает. В этом тоже есть своя прелесть.

В Мядельском районе оборудованы 13 туристических стоянок-4

В последнее время популярность именно такого отдыха возрастает. Поэтому количество беседок и навесов на турстоянках увеличивается по мере необходимости.

# Отдых # общество # Новости Минска и Минской области

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