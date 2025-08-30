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В Москве солнечно, в Риге возможен дождь. Погода в Европе

30 августа 2025 16:48
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К чему далее готовиться западным соседям узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!

В Москве солнечно, в Риге возможен дождь. Погода в Европе-2

В Столице Франции синоптики прогнозируют погоду без существенных осадков, температура воздуха +23. В Вене +27. В Риме малооблачно и +28 градусов. В Мадриде столбики термометров покажут +32, без осадков. 

В Софии прогнозируют +21. В турецкой столице ясно и до +33. В Афинах +32.

В Риге ожидается +22, возможен дождь. В Вильнюсе +23, без осадков. В Варшаве столбики термометров поднимутся до +26, возможен кратковременный дождь. +31 в Киеве, без осадков. В Москве солнечно, +29.

# Погода

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