В Москве солнечно, в Риге возможен дождь. Погода в Европе

К чему далее готовиться западным соседям узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!

В Столице Франции синоптики прогнозируют погоду без существенных осадков, температура воздуха +23. В Вене +27. В Риме малооблачно и +28 градусов. В Мадриде столбики термометров покажут +32, без осадков.

В Софии прогнозируют +21. В турецкой столице ясно и до +33. В Афинах +32.

В Риге ожидается +22, возможен дождь. В Вильнюсе +23, без осадков. В Варшаве столбики термометров поднимутся до +26, возможен кратковременный дождь. +31 в Киеве, без осадков. В Москве солнечно, +29.