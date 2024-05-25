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В Москве солнечно и без осадков, в Анкаре обещают дождь. Погода в Европе

25 мая 2024 16:20
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Свежий климатический расклад по Европе рассказали в программе «Плюс-минус». В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду без осадков. Столбик термометра в Париже достигнет отметки в 23 градуса.

В Москве солнечно и без осадков, в Анкаре обещают дождь. Погода в Европе-1

Жителей Австрии новый день встретит также солнечно, однако с дождем. В Вене воздух прогреется до +24 °С. Ясно и малооблачно будет в Риме. Порадует и тепло до +26 °С. В Мадриде исключительно ясная погода, там столбик термометра достигнет отметки в 29 градусов.

В Москве солнечно и без осадков, в Анкаре обещают дождь. Погода в Европе-4

В Болгарии погодная обстановка также продолжает баловать. В столице до 21 градуса в дневные часы. Ясное и малооблачно, правда, с кратковременными осадками будет в турецкой столице. В Анкаре +21 °С. Малооблачно и без осадков в Афинах, столбик термометра поднимется до 26 градусов.

В Москве солнечно и без осадков, в Анкаре обещают дождь. Погода в Европе-7

Перенесемся в Прибалтику. В Риге день будет ясным. И до +27 °С в дневное время суток. До +26 °С в Вильнюсе. В городе также солнечно. В Варшаве ясно, небольшой дождь и до +26 °С. Безоблачно и до 25 градусов в Киеве. В Москве +25 °С, погода обещает быть преимущественно солнечной. Осадков в столице не ожидается.

Погода на неделю в Беларуси здесь.

# Погода # общество # Ольга Войтенкова

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