В Москве солнечно и без осадков, в Анкаре обещают дождь. Погода в Европе

Свежий климатический расклад по Европе рассказали в программе «Плюс-минус». В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду без осадков. Столбик термометра в Париже достигнет отметки в 23 градуса.

Жителей Австрии новый день встретит также солнечно, однако с дождем. В Вене воздух прогреется до +24 °С. Ясно и малооблачно будет в Риме. Порадует и тепло до +26 °С. В Мадриде исключительно ясная погода, там столбик термометра достигнет отметки в 29 градусов.

В Болгарии погодная обстановка также продолжает баловать. В столице до 21 градуса в дневные часы. Ясное и малооблачно, правда, с кратковременными осадками будет в турецкой столице. В Анкаре +21 °С. Малооблачно и без осадков в Афинах, столбик термометра поднимется до 26 градусов.