В Москве на 92 году ушел из жизни композитор Оскар Фельцман

Новости России. Печальная новость пришла сегодня из Москвы. На 92 году ушел из жизни знаменитый композитор Оскар Фельцман. Он умер в реанимации от острой сердечной недостаточности.

Оскар Борисович автор многих популярных песен. Среди них всенародно любимые «Ландыши», «На тебе сошелся клином белый свет», «Остров детства», «Огромное небо». Их исполнили легендарные для советской эстрады артисты: Леонид Утесов, Марк Бернес, Валентина Толкунова, Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев и Эдита Пьеха.

Где и когда пройдет церемония прощания с Оскаром Фельцманом пока неизвестно. Сам композитор, по словам супруги, хотел, чтобы его похоронили на Новодевичьем кладбище, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.