В Москве +24, без существенных осадков – прогноз погоды в Европе в конце мая

К чему далее готовиться западным соседям, вот свежий климатический расклад по Европе в программе «Плюс-минус»!

В столице Франции синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, с дождем. Средний температурный показатель в Париже составит +20 градусов. В Вене +20, без существенных осадков. В Риме ожидается +23. В Мадрид придет жара, до +28 градусов. В испанской столице без осадков.

В Болгарии в дневные часы столбики термометров покажут +13. Без осадков на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра покажет +32, будет малооблачно. +29 будет отмечено в Афинах, пройдет дождь.