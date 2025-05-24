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В Москве +24, без существенных осадков – прогноз погоды в Европе в конце мая

24 мая 2025 16:56
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К чему далее готовиться западным соседям, вот свежий климатический расклад по Европе в программе «Плюс-минус»!

В Москве +24, без существенных осадков – прогноз погоды в Европе в конце мая-2

В столице Франции синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, с дождем. Средний температурный показатель в Париже составит +20 градусов. В Вене +20, без существенных осадков. В Риме ожидается +23. В Мадрид придет жара, до +28 градусов. В испанской столице без осадков.

В Москве +24, без существенных осадков – прогноз погоды в Европе в конце мая-4

В Болгарии в дневные часы столбики термометров покажут +13. Без осадков на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра покажет +32, будет малооблачно. +29 будет отмечено в Афинах, пройдет дождь.

В Москве +24, без существенных осадков – прогноз погоды в Европе в конце мая-6

Перенесемся в Прибалтику. В Риге ожидается до +16 в дневные часы, не обойдется без осадков. В Вильнюсе +14, облачно с прояснениями. В Варшаве столбики термометров поднимутся до +16, возможен кратковременный дождь. +21 в Киеве. В Москве +24, без существенных осадков.

# Погода

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