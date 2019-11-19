В Москве 19 ноября пройдёт заседание Совета министров Союзного государства

Основной блок повестки дня касается экономики. Запланировано рассмотреть полтора десятка вопросов. Один из главных – подготовка дорожных карт по реализации Договора о создании Союзного государства. Их проекты правительства двух стран планируют представить президентам уже к 1 декабря. Также во время заседания Союзного Совмина стороны планируют обсудить стоимость российского газа для нашей страны.