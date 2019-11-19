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В Москве 19 ноября пройдёт заседание Совета министров Союзного государства

19 ноября 2019 07:13
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Новости Беларуси. 19 ноября в Москве пройдет заседание Совета министров Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Москве 19 ноября пройдёт заседание Совета министров Союзного государства-1

Основной блок повестки дня касается экономики. Запланировано рассмотреть полтора десятка вопросов. Один из главных – подготовка дорожных карт по реализации Договора о создании Союзного государства. Их проекты правительства двух стран планируют представить президентам уже к 1 декабря. Также во время заседания Союзного Совмина стороны планируют обсудить стоимость российского газа для нашей страны.

В Москве 19 ноября пройдёт заседание Совета министров Союзного государства-4

# Союзное государство # общество # Фотофакт

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