Прямой эфир

Угостить чаем или поделиться теплыми вещами: в холодное время года такая помощь остаётся незаменимой

05 января 2017 17:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Эти дни сотрудники ГАИ готовы помогать автомобилистам,

которые испытают технические проблемы во время движения и вынуждены будут мёрзнуть на улице.

Впрочем, свою поддержку предлагают многие службы, в том числе спасатели, волонтеры и простые минчане.

В социальных сетях появляется все больше предложений угостить горячим чаем,

или поделиться тёплыми вещами тем, кто будет в этом нуждаться.

Не мало призывов о том, чтобы хотя бы временно приютить бездомных животных на период сильных морозов.

Или просто покормить четвероногих бродяг,

сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

# общество # Социальная помощь

Другие новости рубрики

Все новости
Ненужные подарки приносят неприятности: как вернуть их в магазины?
05 января 2017 17:13

Ненужные подарки приносят неприятности: как вернуть их в магазины?

Ультраполярное вторжение: как белорусы встретили январские морозы
05 января 2017 16:47

Ультраполярное вторжение: как белорусы встретили январские морозы

Николай Лукашенко привез молочные продукты с подворья главы государства постояльцам минского дома-интерната
05 января 2017 16:37

Николай Лукашенко привез молочные продукты с подворья главы государства постояльцам минского дома-интерната