Угостить чаем или поделиться теплыми вещами: в холодное время года такая помощь остаётся незаменимой

Эти дни сотрудники ГАИ готовы помогать автомобилистам,
которые испытают технические проблемы во время движения и вынуждены будут мёрзнуть на улице.
Впрочем, свою поддержку предлагают многие службы, в том числе спасатели, волонтеры и простые минчане.
В социальных сетях появляется все больше предложений угостить горячим чаем,
или поделиться тёплыми вещами тем, кто будет в этом нуждаться.
Не мало призывов о том, чтобы хотя бы временно приютить бездомных животных на период сильных морозов.
Или просто покормить четвероногих бродяг,
сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.