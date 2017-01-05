Угостить чаем или поделиться теплыми вещами: в холодное время года такая помощь остаётся незаменимой

Эти дни сотрудники ГАИ готовы помогать автомобилистам,

которые испытают технические проблемы во время движения и вынуждены будут мёрзнуть на улице.

Впрочем, свою поддержку предлагают многие службы, в том числе спасатели, волонтеры и простые минчане.

В социальных сетях появляется все больше предложений угостить горячим чаем,

или поделиться тёплыми вещами тем, кто будет в этом нуждаться.

Не мало призывов о том, чтобы хотя бы временно приютить бездомных животных на период сильных морозов.

Или просто покормить четвероногих бродяг,

сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.